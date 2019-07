Aos 50 anos, Michael Sheen vai ser pai pela segunda vez

NTV Hoje às 14:40, atualizado às 14:47 Facebook

Michael Sheen anunciou, esta quarta-feira, que vai ser pela segunda vez. A novidade foi revelada pelo ator norte-americano nas redes sociais. Aos 50 anos, o intérprete apanhou os seguidores de surpresa ao contar que a sua mulher, Anna Lundberg, está grávida do primeiro filho do casal que oficializou a relação há duas semanas. “Muito feliz por informar a todos que eu e a minha parceira, Anna, estamos à espera de um anjinho (só para deixar claro, estamos à espera de um bebé!) ” escreveu o ator no perfil de Twitter. Very happy to let everyone know that my partner Anna […]