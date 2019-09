Aos 51 anos, Sílvia Rizzo promete dar que falar em nova novela

Sara Oliveira Hoje às 10:40 Facebook

Depois de "Valor da vida", Sílvia Rizzo volta a entrar diariamente em casa dos portugueses e em dose dupla também na TVI: ao final da tarde, "pelo menos até final de setembro" e à semana, mostra que "O resto é conversa" e promete surpreender na novela "Na corda bamba", que hoje estreia.

Dividida entre as gravações e os diretos, a atriz não esconde que está "muito feliz" com os desafios. Aos 51 anos, Sílvia Rizzo não acusa o peso da idade: "Há coisas que mudam, mas a personalidade não e a essência mantém-se. Por isso, não tenho de mudar por causa da idade".

De mota e sem duplo

Na história de Rui Vilhena, é Helena, "uma mulher que não está totalmente bem com a vida, mas faz por isso e não se deixa ficar". "Ela não tem tabus e tem algumas coisas a que acho piada", acrescenta Sílvia.

À boleia da nova personagem, a artista anda de mota na ficção, consumando uma paixão da vida real. "O que me influenciou mais foi um grupo de mulheres motards do Porto, e quero muito ir ao Porto fazer um passeio com elas", revelou Sílvia Rizzo, assumindo que "já andava antes" de tirar a carta de condução. Mas esclarece: "Parei durante alguns anos, pois não quis influenciar os meus filhos a terem interesse por motas. Costumo dizer que agora é que tenho idade para andar de mota. Tenho disponibilidade, tenho toda a maturidade, não vou andar a acelerar, porque as pessoas confundem mota com velocidade e não é nada disso". Na novela, apenas precisou de duplo uma vez e "numa cena mais complicada em que não quiseram arriscar".

Outro registo é a participação em "O resto é conversa", que Fernanda Serrano apresenta. "A rubrica é despretensiosa, de conversas, descontração, não é para concorrer com ninguém, mas sim para entreter as pessoas com comentários sobre a atualidade", descreve a atriz.

Rizzo é de rir



Rizzo é apelido artístico. Começou por ser "riso de rir e acabou ficando". E, de facto, é a sorrir que vai levando a vida, pelo menos em público. "Quando estou mal, fico sozinha na minha vida. Eu também não tenho uma vida cor de rosa, nem dourada, nem prateada, tenho uma vida normal como toda a gente tem", confidencia.v