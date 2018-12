JN Hoje às 17:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Aos 52 anos a atriz brasileira Claudia Raia revelou a sua boa forma física, deixando-se fotografar em biquini.

A atriz está de férias erm Trancoso, no estado da Bahia, e partilhou um foto no Instagram com a legenda "Curtindo o Natal ensolaado da Bahia! Nada como o Sol com filtro solar p'ra recarregar as energias".

Cláudia Raia tem ao seu lado os filhos Enzo e Sophia. Jarbas Homem de Mello, companheiro de oito anos com quem casou no passado dia 8 de dezembro, em S. Paulo, também está com ela.