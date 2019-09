Aos 61 anos, Alec Baldwin vai ser pai pela sexta vez

NTV Hoje às 16:50, atualizado às 16:59 Facebook

Alec Baldwin prepara-se para ser pai pela sexta vez. A boa nova foi revelada publicamente pela mulher do ator, Hilaria Thomas. Os últimos cinco meses não foram fáceis para o casal que perdeu um bebé. Contudo, o intérprete, de 61 anos, e a companheira, de 35, receberam agora uma boa notícia: a família vai aumentar. “Ainda é muito cedo… mas soubemos que há uma pequena pessoa dentro de mim. O som do seu forte coração faz-me tão feliz – especialmente por causa da perda que enfrentámos na primavera”, escreveu Hilaria Thomas Baldwin no perfil de Instagram. “Queremos partilhar estas novidades […]