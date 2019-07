Aos 61 anos Melanie Griffith surpreende fãs com rotina de treinos

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:45 Facebook

Melanie Griffith partilhou um vídeo que impressionou os fãs, nas redes socais, não só pela forma física como pela rotina de treinos que cumpre no ginásio. A atriz de 61 anos pratica exercício físico regularmente há sete anos com o preparador físico Gunnar Peterson, porém os seguidores de Melanie Griffith mostraram-se surpreendidos com o seu plano de treino. “Ele ajuda-me a manter o meu corpo de 50 + 11 anos firme e forte”, afirma a atriz na descrição do vídeo. “Aparenta ter 20 anos”, “Estás maravilhosa” e “Eu não conseguia fazer metade” foram algumas das reações dos fãs. View this […]