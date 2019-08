Aos 85 anos, Larry King soma agora oito divórcios

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:12 Facebook

Casado há quase 22 anos, Larry King vai divorciar-se de Shawn devido a diferenças irreconciliáveis entre o casal. Este será o oitavo divórcio do apresentador. O comunicador, de 85 anos, decidiu colocar um ponto final no casamento que mantinha com Shawn, de 58, com quem tem dois filhos em comum: Chance, de 20, e Cannon, de 19. Segundo a informação avançada pela revista “People”, o também locutor quer o divórcio por existir diferenças irreconciliáveis entre o casal. Durante o casamento, foram vários os rumores de relações extraconjugais. Em 2010, Larry King submeteu os papéis do divórcio após ser revelado pela […]