Apanhado! Jorge Corrula surpreendido por brincadeira nos bastidores de “Golpe de Sorte”

Antes de o realizador gritar “ação”, os atores marcam as suas posições no “plateau” e concentram-se. E foi precisamente num destes momentos que Jorge Corrula foi “apanhado” por Cecília Henriques. São duas das prestações mais elogiadas de “Golpe de Sorte”, da SIC, que continua a liderar no seu horário: Cecília Henriques é a divertida Graciete, empregada da milionária Maria do Céu Garcia (Maria João Abreu), enquanto Jorge Corrula dá vida a Caio, o vilão de serviço que, ao lado de Sílvia (Dânia Neto), tenta dar o golpe do baú na antiga vendedora de fruta. Jorge e Cecília têm inúmeras contracenas, […]