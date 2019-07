Após concerto adiado, Ana Moura relaxa na praia

NTV Hoje às 18:15, atualizado às 18:21 Facebook

Ana Moura viu o concerto que ia realizar este domingo, nos Açores, ser adiado para esta segunda-feira. A fadista aproveitou o tempo livre para desfrutar da praia. Devido às atuais condições climatéricas adversas o concerto que a cantora ia realizar foi cancelado, porém Ana Moura aproveitou o imprevisto para contemplar a paisagem que a ilha do Pico oferece. A fadista partilhou o momento com os fãs através de uma fotografia no Instagram. View this post on Instagram A misteriosa e imprevisível natureza dos Açores fez com que eu pudesse ficar aqui a contempla-la. E o concerto vai ser adiado para […]