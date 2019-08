Após período conturbado, Helena Laureano está disposta a amar de novo

NTV Hoje às 12:50, atualizado às 13:13 Facebook

Helena Laureano confessou, esta quinta-feira, que está disposta a amar de novo depois de ter estado numa relação amorosa durante “um ano e tal”. A atriz esteve à conversa com Cláudio Ramos n’”O Programa da Cristina” (SIC). Quando questionada pelo apresentador sobre os assuntos da vida amorosa, a intérprete não se coibiu. “Não estou apaixonada. Tive uma relação de um ano e tal, mas agora estou sozinha”, disse Helena Laureano, adiantando que não fecha as portas ao amor. “Quero chegar a casa e ter alguém”, prosseguiu. O facto de, no passado, ter afirmado que foi vítima de violência doméstica não […]