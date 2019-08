Após queda de cavalo, Isabel Figueira volta a montar

NTV Hoje às 10:30, atualizado às 10:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Isabel Figueira voltou a andar de cavalo duas décadas depois de ter tido um acidente de equitação. Para se encher de coragem, a atriz contou com a companhia dos filhos. A também apresentadora partilhou, no perfil da rede social Instagram, uma confissão: voltou a montar um cavalo após ter tido uma queda que a traumatizou quando tinha apenas 14 anos. “Um final de tarde absolutamente incrível com os meus filhos a andar a cavalo. Foi uma partilha maravilhosa entre nós… Após uma queda de cavalo que tive aos 14 anos. Nunca mais montei até hoje”, escreveu Isabel Figueira. View this […]