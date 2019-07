Apresentador brasileiro escolhe Portugal como destino de férias

NTV Hoje às 13:55, atualizado às 14:11 Facebook

Rodrigo Faro escolheu Portugal como destino de férias para descansar com a sua mulher, Vera Viel, e as filhas, Clara, Maria e Helena. O apresentador brasileiro tem aproveitado para apanhar banhos de sol e andar de barco. Aquele que é considerado por muitos um dos principais comunicadores da televisão no Brasil está por terras portuguesas a aproveitar a gastronomia, o bom tempo e as ofertas turísticas. Assim que chegou a Vilamoura, esta quinta-feira, o rosto do programa “Hora do Faro” fez questão de assinalar no perfil de Instagram. “Algarve chegámos! Férias em família”, escreveu. View this post on Instagram Algarve […]