Um apresentador de rádio da BBC foi, esta quinta-feira, demitido por publicar uma mensagem numa rede social com uma imagem de um chimpanzé para se referir ao filho recém-nascido do príncipe Harry.

O próprio Danny Baker anunciou na rede Twitter que tinha sido despedido e um porta-voz da BBC confirmou, justificando com um "erro de julgamento que contraria os valores" que a BBC pretende representar.

A mensagem, entretanto removida, mostrava uma imagem de um chimpanzé levado pela mão por um casal bem vestido e acompanhada da legenda "O bebé real deixa o hospital".

Após ser acusado de racismo, Baker apagou a mensagem e pediu desculpas, alegando que não se tinha lembrado das conotações com as origens africanas de Megan Markle, mulher do príncipe Harry, que deu à luz na segunda-feira o primeiro filho do casal.

A polémica coincidiu com a primeira aparição pública na quarta-feira da criança, no castelo de Windsor, numa breve entrevista dos pais para a televisão, seguida por encontro privado para apresentar o bisneto à rainha Isabel II e ao marido, príncipe Filipe, e onde estava também a mãe de Megan, Doria Ragland.

O Palácio de Buckingham anunciou depois que o nome completo do bebé é Archie Harrison Mountbatten-Windsor, sem atribuir um título nobiliárquico.

O filho de Harry, de 34 anos, e de Meghan Markle, ex-atriz norte-americana de 37 anos, ocupará o sétimo lugar na ordem de sucessão ao trono britânico.