Apresentadora Helena Isabel garante que “maternidade nunca foi uma prioridade”

Helena Isabel revelou, esta sexta-feira, que a maternidade nunca foi uma prioridade na sua vida e que se fica apenas pela “cãoternidade”. “Questionam-me muitas vezes se não quero ter filhos!” Cansada de ouvir esta pergunta, a apresentadora da TVI confessou que ter filhos nunca foi um objetivo na vida, nem vai acontecer no presente. “‘Cãoternidade’. Questionam me muitas vezes se não quero ter filhos! Porque na realidade ‘dizem’ que já estou ‘velha’ para ser mãe! A maternidade nunca foi uma prioridade na minha vida! Quem mais?” pode ler-se na publicação que fez no Instagram. View this post on Instagram “Cãoternidade” […]