Apresentadoras esquecem a "guerra"das audiências

JN Hoje às 19:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristina Ferreira, Fátima Lopes e Maria Cerqueira Gomes estão de férias e posam em biquíni.

Longe de Portugal e do pequeno ecrã, as mais badaladas apresentadoras da televisão portuguesa trocaram as pressões das audiências pelos cliques no Instagram. Nas redes sociais, cada uma ao seu estilo, Cristina Ferreira, Fátima Lopes e Maria Cerqueira Gomes partilharam imagens das férias, arrancando elogios dos seguidores por se mostrarem em biquíni e em excelente forma.

A mais recente estrela da SIC, Cristina Ferreira, já está de regresso mas, ainda nas ilhas Turcas e Caicos, nas Caraíbas, manteve-se sempre ligada, com publicações frequentes e muito sensual.

Mais contida, revelou-se a "concorrente" Maria Cerqueira Gomes que, mais uma vez, elegeu a Praia do Forte, na Bahia, Brasil, para uma dias de descanso. Alheia aos rumores de que terá chegado ao fim a relação com o empresário António Miguel Cardoso (o pai do filho mais novo, João, de 20 meses), na companhia da filha mais velha, Maria Francisca, a colega de Manuel Luís Goucha na TVI, prepara-se para se estrear a solo na condução do "Você na TV". Ler, saborear pães de queijo e água de coco, a par de mergulhos salgados, têm sido as rotinas da portuense.

Sem revelar o destino e com o programa "A tarde é sua" (também na TVI) entregue a Leonor Poeiras, Fátima Lopes também tem estado ao sol, como fez questão de sublinhar, "a relaxar". Os seguidores apostam que está na República Dominicana, mas a comunicadora não o confirmou.