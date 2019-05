Archie não será conde por vontade dos pais

Sara Oliveira Hoje às 18:16 Facebook

Harry e Meghan Markle, duques de Sussex, prescindiram de títulos para o filho, recém-nascido.

Sétimo na linha de sucessão ao trono britânico, é certo que o filho do príncipe Harry e de Meghan Markle dificilmente chegará a rei, sabendo-se que não recebeu qualquer título real por vontade dos pais.

Nascido na madrugada do dia 6 de maio, Archie Harrison poderia ser conde de Dumbarton, mas os duques de Sussex vincaram, mais uma vez, o próprio estilo, decidindo que o menino será tratado apenas como Senhor Archie (Master Archie, em inglês). E ele que até poderia ter sido príncipe caso a rainha Isabel II, a sua bisavó, assim o decidisse.

O nome da criança foi revelado anteontem, dois dias após vir ao Mundo, e surpreendeu por não haver antecessores com a mesma graça na família real.

Rapidamente, muitos associaram a escolha ao ator norte-americano Archie Bunker, mas a verdade é que pode ser uma homenagem à princesa Diana, a falecida mãe de Harry, pois Archie é diminutivo de Archibald, tal com um dos ancestrais da "princesa do povo" e que foi o nono Conde de Argyll, na Escócia.

George ou Archie?

Consoante os dias passam, outras curiosidades vêm a público. Entre elas, que George, o primogénito do príncipe William e Kate Middleton, em janeiro, num passeio com a irmã, Charlotte, e a avó materna, disse a uma senhora que se chamava "Archie".

Na altura, não se percebeu se inventou ou se era assim tratado em casa, mas não deixa de ser curioso que o primo agora se chame assim.

Embora sem relacionamento com Meghan, a meia-irmã Samantha Markle já se manifestou acerca do nascimento do sobrinho. Em declarações ao "Daily Mail", manifestou o desejo de conhecer o bebé e que volte a harmonia entre todos.

"Todos nós fizemos uma contribuição para esse menino maravilhoso que provavelmente crescerá para ser um homem excecional e que gostaríamos de tratar como se fossemos uma família". "Quero que ele saiba que tem uma família grande", acrescentou Samantha