Ariana Grande cancela encontro com fãs devido a ataques de pânico

Ariana Grande cancelou o “sound check” e o encontro exclusivo com fãs na Antuérpia, Bélgica, devido a ataques de pânico e crises de ansiedade. A cantora viu-se obrigada a defraudar as expectativas aos fãs e, numa declaração sincera publicada nas redes sociais e enviada por e-mail a todos os que adquiriram bilhetes, explicou a todos os que tinham comprado bilhete que a sua depressão e ansiedade “estão com os níveis mais altos”. “Olá, meus queridos. É hora de alguma honestidade. A minha ansiedade e depressão têm estado nos mais altos níveis. Tenho-vos dado tudo o que tenho e feito de […]