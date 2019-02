Margarida Fonseca Hoje às 19:31 Facebook

A cantora de "Thank u next" destronou Selena Gomez e é agora a artista com mais seguidores no Instagram.

A notícia foi avançada pela Billboard que afirma que Ariana Grande tem 146.286.173 seguidores e Selena 146.267.801.

Segundo a mesma publicação, Ariana conquistou 13 milhões de seguidores nos últimos quatro meses. Porém, Cristiano Ronaldo é que continua a ter mais seguidores, com mais de 155 milhões de seguidores.