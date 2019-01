Ariana Grande fez tatuagem em japonês mas erra tradução

Hoje às 02:49 Facebook

Ariana Grande fez uma tatuagem na palma da mão com carateres kanji japoneses destinados a homenagear a sua nova música "7 Rings" mas acabou por escrever "shichirin", um tipo de churrasqueira japonesa.

A cantora pop publicou no Instagram, terça-feira, uma fotografia da nova tatuagem na palma da mão, mas acabou por eliminar depois de alguns fãs alertarem para o verdadeiro significado dos carateres japoneses que a cantora tatuou.

Ariana Grande quis tatuar o seu novo sucesso "7 Rings", que estreou no primeiro lugar da Billboard, com carateres kanji japoneses ( "七輪" ), mas acabou por não ter o efeito desejado. A norte-americana acabou por tatuar "shichirin", que traduzido remete para uma pequena churrasqueira a carvão japonesa.

"A nova tatuagem da Ariana Grande significa churrasqueira em japonês e não 7 Rings" escreveu uma fã no Twitter. A cantora respondeu, numa mensagem agora apagada, que deixou de fora um símbolo que devia estar no meio dos carateres. "Também... grande fã de pequenas churrasqueiras", acrescentou, com humor.

Se a cantora corrigir o erro, não será a primeira vez que altera uma tatuagem. No ano passado, cobriu "8418" no pé, uma homenagem ao falecido pai de Pete Davidson, após o cancelamento do noivado.