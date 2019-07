As coisas mais bizarras dos influenciadores digitais

NTV Hoje às 14:40, atualizado às 15:05 Facebook

Os influenciadores digitais fazem qualquer coisa para despertar alguma reação nos seus seguidores e ganharem cada vez mais impacto. No entanto, até que ponto têm de ir para obter esses objetivos? A inglesa Belle Delphine, que conta com 4,5 milhões de seguidores no perfil de Instagram, incendiou as redes sociais ao colocar à venda em frascos de cristal a água com que tomava banho. Quem quiser adquirir o frasco pode comprá-lo por 26 euros. View this post on Instagram i am now selling my BATH WATER for all you THIRSTY gamer boys 💦 check out my new shop where im […]