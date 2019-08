As dicas de moda de Nuno Pardal: “Os suspensórios voltaram, a camisa foi-se”

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:10 Facebook

Nuno Pardal fez questão de partilhar umas dicas de moda que são essenciais para o seu guarda-roupa. O ator deixou a camisola de fora e ficou apenas com os suspensórios. O intérprete utilizou a conta da rede social Instagram para dar uns conselhos sobre o que está na moda, ou não. Para ajudar à brincadeira, Nuno Pardal posou em tronco nu. “Os suspensórios voltaram, a camisa foi-se”, pode ler-se na descrição de uma fotografia em que o ator surge de calças pretas, suspensórios e sem camisola. Até ao momento, esta publicação recolheu mais de 730 “gostos”. View this post on […]