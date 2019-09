As exigências de Bárbara Bandeira no camarim

NTV Hoje às 15:50, atualizado às 16:12 Facebook

Bárbara Bandeira revelou, este domingo, quais são as suas exigências no que diz respeito ao camarim pessoal nos concertos. Descubra-as. A filha do cantor Rui Bandeira não teve papas na língua quando a apresentadora Carolina Patrocínio perguntou sobre quais os seus pedidos à entidade que contrata os seus serviços para um espetáculo. “Exijo um espelho e chocolate!” disse a cantora em entrevista ao programa da SIC “Fama Show”. Já no que diz respeito ao que precisa para se preparar, Bárbara Bandeira mostrou-se bastante simples, respondendo que precisa apenas da roupa que vai utilizar naquele “show” e maquilhagem. LEIA TAMBÉM: Bárbara […]