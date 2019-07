As férias dos políticos portugueses

Margarida Fonseca e Sara Oliveira Hoje às 09:56 Facebook

Na segunda quinzena de agosto, presidente vai para a "praia do Gigi". Só interrompe para reunir com Costa.

Será a partir de 12 de agosto e por 15 dias. Marcelo Rebelo de Sousa vai trocar os fatos e as gravatas por calções, polos e chapéus, dando mergulhos e tirando selfies. Estará na praia da Quinta do Lago, mais conhecida por "praia do Gigi", em Almancil, tendo ao lado a namorada de há cerca de 30 anos, a advogada Rita Amaral Cabral. O descanso do presidente só será interrompido por reuniões com António Costa.

O Algarve volta, assim, a ser o local escolhido para tempos de lazer de Marcelo, não havendo, como no ano passado, férias repartidas. Antes de seguir para o Sul, o presidente passou, em 2018, um fim de semana nas praias fluviais de Nandufe, em Tondela, e de Porto Várzea, Vouzela, para potenciar a procura dessas zonas do Centro do país, afetadas por incêndios no ano anterior. "A minha ideia é mostrar como é importante que haja turismo nas zonas afetadas pelas tragédias do ano passado", explicou então Marcelo ao "Jornal de Notícias".