As “noites loucas” de Rita Pereira no Dubai

Rita Pereira continua a aproveitar ao máximo as suas férias no Dubai, com o namorado, Guillaume Lalung, e o filho, Lonô. A atriz da TVI está há quase uma semana de férias naquele local paradisíaco, onde tem desfrutado da gastronomia local, visitado o parque temático e ainda o prédio mais alto do mundo. Entre as diversas atividades, a também apresentadora sempre que pode partilha com o seguidores algumas fotografias dos melhores momentos. Desta vez, Rita Pereira mostrou-se abraçada a Lonô na piscina. “As nossas noites loucas no Dubai”, escreveu a intérprete do quarto canal na legenda do registo fotográfico. View […]