As reações à morte da filha mais nova do treinador Luis Enrique

NTV Hoje às 18:30, atualizado às 18:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Várias figuras públicas estão a reagir, nas redes sociais, à morte da filha de Luis Enrique na sequência de um cancro nos ossos. Após o antigo selecionador de Espanha confirmar a morte da filha, de nove anos, nomes como Luís Figo, Simão Sabrosa, Cláudia Lopes também se pronunciaram e deixaram uma homenagem a Xana. “Hoje é um dia muito triste. A Xana partiu, que descanse em paz. As minhas mais sinceras condolências a ti e à tua família, gostamos muito de vocês”, escreveu o ex-futebolista Luís Figo no perfil de Instagram. View this post on Instagram Hoy es un día […]