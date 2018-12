As sugestões de receitas de quatro chefs para curar a ressaca

JN Hoje às 17:00 Facebook

Depois de uma noite passada com uns copos a mais, normalmente vem a ressaca. Além das dicas habituais - como beber muita água, chá de gengibre, café bem forte e sem açúcar, biscoitos de mel e dormir mais do que o habitual -, há ainda sugestões de receitas de quatro chefs portugueses para evitar esse mal-estar. Ora veja:

CEVICHE DE SALMÃO do chef Kiko Martins

(Para seis pessoas)

Ingredientes

- 540 g de filete de salmão

- 12 g de sal fino

- 6 g de hortelã picada

- 6 g de malagueta vermelha picada

- 60 ml de sumo de lima

- 120 g de manga em cubos

- 90 g de laranja aos gomos

- 360 ml de leite de tigre

- 300 g de puré de milho

- 18 g de tacos assados e partidos

- 2 cubos de gelo

Indicações

Numa taça de inox, coloque o peixe cortado em cubos de 1 cm, o sal, a hortelã, a malagueta e o sumo de lima. Misture bem os ingredientes. Adicione a manga, os gomos de laranja e os cubos de gelo. Regue com leite de tigre, mexa novamente e retire o gelo. Prove e retifique temperos. Coloque o ceviche preparado nos pratos de forma uniforme. Disponha três pontos de puré de milho espaçadamente. Finalize com pedaços de taco.

PURÉ DE MILHO

- 500 g de milho-doce

- 50 g de manteiga sem sal

- 5 g de sal fino

Cozinhe o milho em água a ferver até que fique macio.

Triture no robô de cozinha e passe por um chinês grosso.

Envolva a polpa do milho com a manteiga e o sal fino.

Reserve.

LEITE DE TIGRE

- 250 ml de sumo de lima

- 30 g de sal fino

- 100 g de cebola branca laminada

- 75 g de aipo (rama)

- 125 g de filetes de peixe-gato aos cubos

- 110 g de gelo

- 110 ml de caldo de peixe

- 6 g de malagueta

- 12 g de coentros (rama)

Triture todos os ingredientes (exceto os coentros) no robô de cozinha e passe-os por um chinês grosso.

Adicione os coentros e triture por um segundo.

Passe por um chinês fino.

Prove e retifique temperos.

Dica: Não triture os coentros mais do que um segundo: o objetivo é dar sabor e não tornar o caldo esverdeado.

TACOS ASSADOS

- 6 tacos

Separe os tacos, coloque-os num tabuleiro e leve ao forno, a 1600, por cinco minutos. Deixe os tacos arrefecerem e guarde-os numa caixa de modo a protegê-los da humidade e a permanecerem secos.

BACON COM OVOS NO PÃO da chef Cátia Goarmon

(Para quatro pessoas)

Ingredientes

- 4 pães tipo centeio

- 8 fatias de bacon

- 4 ovos

- 1 queijo mozarela

- Sal e pimenta preta q.b.

- Azeite q.b.

- Flor de sal q.b.

Indicações

1. Frite as fatias de bacon na frigideira.

2. Corte o topo do pão e reserve, retire o miolo e regue o interior do pão com azeite, coloque as fatias de bacon, o mozarela esfarelado, e abra um ovo no topo e deite um fio de azeite por cima.

3. Tempere com flor de sal e pimenta.

4. Repita o processo para os outros três pães. Tape os pães com os topos reservados.

5. Leve ao forno até ficar no ponto desejado, cerca de 15 minutos a 160°.

CANJA DE PERDIZ E OVINHOS da chef Justa Nobre

(Para quatro pessoas)

Ingredientes

- 1 perdiz

- 2 l de água

- 4 grãos de pimenta preta

- 5 g de gengibre fresco

- 1 pé de tomilho

- 2 dentes de alho

- 50 g de alho francês

- 70 g de cenoura

- 50 g de cogumelos

- 0,5 dl azeite

- 0,5 dl Porto seco

- Q.b. sal

- 50 g de aletria

- 4 ovos de codorniz

Indicações

Limpa-se a perdiz e abre-se ao meio. Leva-se a cozer com os 2 litros de água, tempera-se com sal, os grãos de pimenta, o gengibre, o tomilho e o alho. Depois de cozida (demorará +/- 30/40 minutos, dependendo se for uma perdiz nova ou velha), retira-se a perdiz para arrefecer e se desfiar. Coa-se o caldo e reserva-se. Corta-se o alho francês, a cenoura e os cogumelos em juliana. Leva-se o azeite ao lume. Depois de quentes junta-se os vegetais e deixa-se estufar 2 minutos, temperados com um pouco de sal. Junta-se o porto seco e ferve mais 1 minuto. Acrescenta-se o caldo da perdiz e em fervendo junta-se a aletria cortada e a perdiz desfiada. Coze 3 minutos e serve-se bem quente com um ovinho de codorniz escalfado num pouco do caldo da perdiz. Polvilha-se com folhas de tomilho.

SOPA DE CEBOLA GRATINADA do chef Hélio Loureiro

Ingredientes

- 8 cebolas em meias-luas finas

- 1 copo de vinho branco seco

- 3 colheres de sopa de manteiga

- 1 colher de chá de tomilho fresco

- 1 folha de louro

- 1 litro de caldo de galinha

- 4 fatias finas de pão tostado

por cada taça

- 200 g de queijo em fatias muito finas ou ralado

- Sal a gosto

Indicações

1.º Leve ao lume uma panela com a manteiga, as cebolas em meias luas e deixe refogar até ficarem bem louras quase com um tom marron.

2.º Refresque com o vinho branco e deixe ferver até evaporar, junte então o caldo de galinha, o tomilho, a pimenta, sal e a folha de loureiro, deixe cozinhar por cerca de 15 minutos em lume muito brando.

3. Coloque em taças individuais, (retire a folha de loureiro) coloque por cima as tostas de pão torrado e as fatias de queijo muito finas.

4. Leve ao forno a gratinar até que fique bem dourada.

5. Sirva bem quente.