Ashley Graham vai ser mãe pela primeira vez. A boa-nova foi revelada pela modelo nas redes sociais, em conjunto com o seu marido, Justin Ervin. A mediática manequim recorreu ao perfil de Instagram para anunciar que está grávida. Ashley Graham escolheu partilhar com os fãs a notícia no dia em que o casal celebra o 9.º aniversário de casamento. “Há nove anos, casei com o amor da minha vida. Tem sido a maior jornada com a minha pessoa preferida no mundo. Hoje, estamos a sentirmo-nos abençoados, agradecidos e animados com o aumentar da nossa família. Feliz aniversário, Justin Ervin”, escreveu […]