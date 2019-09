Aspeto físico de Miley Cyrus preocupa fãs

NTV Hoje às 17:15, atualizado às 17:45 Facebook

Os fãs de Miley Cyrus mostraram-se preocupados com a saúde da cantora por considerarem-na “extremamente magra”. As recentes fotografias da cantora publicadas nas redes sociais têm preocupado os fãs devido ao aspeto físico que apresenta. Em vários registos, os internautas deixaram alguns comentários, nos quais questionam se Miley Cyrus está doente. “Estás demasiado magra”, afirmou um internauta. “A tua magreza parece perigosa”, disse outro. “Precisas de comer rapariga. Continuas linda, apesar de tudo”, sugeriu. View this post on Instagram “But if you look at me closely … you can see it in my eyes …. this girl will always find […]