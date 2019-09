Assistente de “O Preço Certo” cai em direto

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:49 Facebook

Teresa Medeiros protagonizou um momento hilariante no programa “O Preço Certo”, esta quinta-feira, ao cair de uma “hoverboard”. A assistente do programa da RTP 1 experimentou uma “hoverboard” em direto e, depois de algumas tentativas, acabou por desequilibrar-se e cair em direto. O momento deixou o público às gargalhadas e foi, inclusive, partilhado no Instagram d’”O Preço Certo”. “Hoje n”O Preço Certo’, uma prestação inédita da nossa perita em ‘Hoverboards'”, lê-se na descrição. View this post on Instagram Hoje n'O Preço Certo, uma prestação inédita da nossa perita em Overboards, @teresinhaamedeiros 🤣🤣 #OPreçoCerto #RTP #FremantlePT A post shared by O […]