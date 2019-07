Assunção Cristas pede ajuda para mudar de visual

Hoje às 19:47 Facebook

Antes das férias e de ir para a estrada em campanha para as legislativas, Assunção Cristas pediu ajuda aos portugueses para escolher o novo visual.

Nas redes sociais, revelando estar atenta aos assuntos do momento, a líder do CDS/ PP aproveitou a montagem feita pela página @sigoaassuncao, com quatro opções de penteados, e perguntou qual era a preferida dos seguidores. A versão loira e de cabelo comprido reuniu preferência, embora muitos a considerem "linda de qualquer forma".

As mudanças de look foram simuladas na aplicação faceapp a que, esta semana, uma maioria aderiu, mas depressa virou polémica. Isto porque tem origem russa e ficará com os dados dos utilizadores, sendo uma ameaça à privacidade.