Ator Ângelo Rodrigues continua "igual e bem"

Uma semana e meia depois de ser submetido à primeira cirurgia reconstrutiva da perna esquerda, o ator Ângelo Rodrigues "está igual e bem", garante fonte oficial da agência Glam que o representa.

Há quase um mês internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, Ângelo Rodrigues, de 32 anos, continua "em plena recuperação", depois de debelada a septicemia que quase o matou e chegou a pôr em risco uma das pernas.

Esta sexta-feira, fonte oficial da agência Glam garantiu ao JN que o ator "está igual e bem. Apenas teve febre no dia seguinte à operação, mas é normal. Não tem qualquer problema no olho", negando assim notícias avançadas esta sexta-feira, que davam conta de um agravar do quadro clínico.

Ângelo Rodrigues deu entrada no hospital a 21 de agosto com um quadro complicado devido a uma infeção grave que se generalizou, alegadamente pela toma de injeções de testosterona.