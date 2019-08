Ator Danny Trejo salva bebé durante acidente de viação

NTV Hoje às 12:20, atualizado às 12:42 Facebook

Danny Trejo salvou um bebé que tinha ficado preso dentro de um carro após um acidente. O ator confessou que foi uma “sorte” aquilo ter acontecido à sua frente. O intérprete de 75 anos estava a passear em Sylmar, Los Angeles, nos Estados Unidos, quando um carro capotou. Lá dentro estava um bebé no banco de trás e a sua avó no banco da frente. Sem pensar duas vezes e com a ajuda de uma jovem que estava também no local, Danny Trejo conseguiu resgatar a bebé de dentro do veículo. “Havia um bebé dentro do carro, e uma avó. […]