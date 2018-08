Ator de "La Casa de Papel" rendido a Luís Figo

Sofia Esteves Teixeira 13 Maio 2018 às 23:43 Facebook

Twitter

Álvaro Morte, um dos protagonistas da popular série espanhola "La Casa de Papel", encontrou-se, este domingo, com o futebolista português Luís Figo, no Open de Madrid.

O ator espanhol Álvaro Morte, que na série de sucesso "La Casa de Papel" interpreta o papel de "Professor", foi ao torneio profissional de ténis da capital espanhola, que termina hoje, e encontrou-se com o ex-jogador Luís Figo.

Álvaro fez questão de registar o momento, publicando uma fotografia no Instagram com a lenda do futebol nacional. "Uma tarde genial. Aqui com Luís Figo, uma pessoa que admiro muito", pode ler-se na publicação.