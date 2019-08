Ator fez 30 anos. Entre na festa privada de Lourenço Ortigão

NTV Hoje às 14:11, atualizado às 14:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma festa em grande. Para comemorar a chegada aos 30 anos, nesta sexta-feira, Lourenço Ortigão reuniu a namorada e os amigos. Trinta anos. Lourenço Ortigão entrou nos “intas” e, depois da mensagem emocionada da mãe, Carolina, o ator de “Prisioneira” (TVI) reuniu a namorada e alguns amigos e comemorou à grande! Kelly Bailey, Luís Borges e Rita Pereira foram alguns dos famosos presentes e foi a jurada do concurso da TVI “A Tua Cara Não me É Estranha” a partilhar algumas imagens da festa no perfil de Instagram. Nas imagens, é visível como “Lory”, como é conhecido entre os amigos […]