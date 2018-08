Ator Gérard Depardieu acusado de violação

Hoje às 18:01 Facebook

Twitter

O ator francês Gérard Depardieu foi acusado de violação e agressão sexual, segundo fontes judiciais.

A queixa terá sido feita na segunda-feira por uma atriz francesa de 22 anos, cujo nome não foi revelado, mas que já conhecia o ator, segundo relatam rádios francesas. As declarações foram feitas à polícia de Lambesc, no sul de França, e foi aberta uma investigação pelo Ministério Público na quarta-feira.

Os alegados crimes ocorreram este mês, numa das casas do ator em Paris.

O advogado de Gérard Depardieu, Hervé Temime, contou a uma rádio francesa que já conversou com o seu cliente e que está convencido da inocência. Em comunicado, o advogado escreveu que lamenta "o carácter público deste procedimento que causa um grave prejuízo a Gérard Depardieu", acrescentado que está "convencido que terá a inocência reconhecida". Temime pediu também "a máxima moderação no que diz respeito aos direitos de todas as partes".

Segundo a agência de notícias AFP, o ator de 69 anos nega "absolutamente" as alegações. No comunicado do advogado lê-se que "Gerard Depardieu nega totalmente qualquer agressão, qualquer violação".