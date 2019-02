Ator Mateus Solano vítima de fraude após clonagem do telemóvel

Sara Oliveira Hoje às 13:31 Facebook

O ator brasileiro Mateus Solano viu-se obrigado de mudar o número de telefone, depois de um hacker o usar para tentar obter dinheiro de pessoas que lhe são próximas.

O avanço tecnológico parece acompanhar uma maior vulnerabilidade e a prova é que o galã da ficção brasileira que, ainda o ano passado, esteve em Portugal com a peça "Selfie" foi vítima de um pirata informático.

O telemóvel de Mateus Solano foi clonado e ele teve mesmo que trocar o contacto no início desta semana, depois de alguém se fazer passar por ele a ligar para amigos e familiares a pedir dinheiro emprestado.

Assumindo contornos de uma fraude, o caso obrigou a que os assessores do artista solicitassem, através de comunicado, que "os contactos procurados em nome de Mateus -seja via mensagem ou telefonema- desconsiderem a situação e reportem o caso, com urgência, ao seu escritório".