Ator que interpreta Jon Snow procura ajuda para resolver "problemas pessoais"

A estrela da série "Game of Thrones" Kit Harington, que desempenhou o papel de Jon Snow, está num "retiro de bem estar" para resolver problemas pessoais.

"Kit decidiu utilizar a pausa na agenda como uma oportunidade para passar tempo num centro de bem-estar para resolver alguns problemas pessoais", disse, citado pelo jornal "El Mundo", um porta-voz do ator.

A reação foi motivada por uma notícia publicada na terça-feira pelo portal norte-americano "Page Six", que dava conta de que o ator estava, há já algumas semanas, internado numa clínica de reabilitação para resolver problemas relacionados com o stress e o consumo de álcool.

Numa recente entrevista, o ator que se notabilizou a desempenhar o papel de Jon Snow confessou ter "passado por uma onda gigante de emoções" depois de ter filmado as últimas cenas da série "Game of Thrones", em que participou ao longo de oito temporadas, entre 2011 e 2019.

À revista "Esquire" deu conta da ansiedade vivida durante o processo. "No último dia de gravações, estava bem...bem. Depois, quando começaram as últimas filmagens comecei a hiperventilar", revelou. "Eles depois chamaram por mim e eu...simplesmente quebrei. Um ataque de alívio por não me sentir capaz de fazer isto de novo", acrescentou.

As lágrimas com o final da série

Num recente documentário produzido pela "HBO", em que são apresentadas as reações dos atores ao saberem o destino final das suas personagens, pode ver-se Kit visivelmente emocionado e a chorar ao saber como acaba Jon Snow.