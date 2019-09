Ator Sisley Dias vai voltar a ser pai e faz anúncio de forma original

NTV Ontem às 23:20 Facebook

A novidade foi avançada esta quinta-feira à noite: o ator Sisley Dias prepara-se para ser pai novamente. Já com um menino em comum com a companheira, Mariana Peixoto, o intérprete que recentemente fez a série da RTP1 “Ministério do Tempo” prepara-se para dar um irmão ao pequeno Levi, de três anos. View this post on Instagram 1+1=4 #take2 #family #ocean #baby A post shared by sisley dias (@sisleydias) on Sep 26, 2019 at 2:02pm PDT “1+1=4 #take2 #family #ocean #baby” escreveu o ator nas redes sociais, num pequeno texto acompanhado por uma foto de família, junto ao mar.