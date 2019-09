Ator Tomás Alves já é pai

NTV Hoje às 11:12, atualizado às 11:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Tomás Alves recebeu, esta quarta-feira, a sua primeira filha, Matilde. O recém “papá” não podia estar mais babado como se pôde ver pela partilha nas redes sociais. O ator, que se celebrizou após integrar o elenco da série “Lua Vermelha” (SIC), recorreu ao perfil de Instagram para anunciar que a sua pequena nasceu ontem e que agora a vida mudou completamente. “Hoje às 11:28h a minha vida mudou para sempre!” escreveu o intérprete na legenda de uma fotografia em que Tomás Alves aparece com Matilde ao colo no Hospital Lusíadas, em Lisboa. View this post on Instagram Hoje às 11:28h […]