Atores apelam a donativos para série "4Play"

A primeira temporada da "4Play" teve 13 epsiódios, em 2017, e recebeu um financiamento da RTP2, onde foi exibida, de 156 mil euros. Porém, o dinheiro não chegou e a produtora Frame Productions teve de pagar 15 mil euros para a série. Fez-se. Com esforço. E sucesso.

Agora, esta série de comédia não tem, para a segunda temporada, nenhum vínculo televisivo, apesar do sucesso que teve na altura, quer no canal, quer online. A produtora decidiu assim avançar com uma campanha "crowdfunding" para obter os 50 mil euros necessários para avançar.

Campanha lançada, há ajuda dos atores que já estiveram no Porto e em Lisboa a mostrar o que se ganha em financiar uma série: se tal acontecer será a primeira vez em Portugal que uma produção é financiada pelos telespectadores.

No Porto, e na "Fábrica Nortada", estiveram cerca de 300 pessoas para conhecer os atores Tiago Paiva (criador da série), Duarte Loc e Pedro Manana. Durante a hora e meia gasta em fotografias e autógrafos, foi possível visionar, também, o primeiro episódio da web série 1.5 (uma espécie de bónus para quem contribuir). Ontem, à 19 horas, tinham sido entregues 1519 euros. Faltam 53 dias para contribuir.

"4Play" é a história de quatro amigos "inconsequentes e boémios que pretendem escrever uma série de televisão". Para atingir o seu objetivo, criam um jogo que os ajuda a decidir quem será o protagonista e quem servirá como fonte de inspiração".