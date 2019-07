Atriz apanhada com drogas diz que estava a preparar papel para a TV

JN Hoje às 21:18 Facebook

A atriz holandesa Imanuelle Grives foi apanhada com drogas no festival belga Tomorrowland. A polícia encontrou ainda grandes quantidades de cocaína, ecstasy e MDMA no apartamento que tinha alugado.

Imanuelle Grives, de 34 anos, foi detida no fim de semana. Depois de ser intercetada pela polícia no festival de música eletrónica Tomorrowland com uma grande quantidade de drogas, a casa que a atriz tinha alugado foi alvo de buscas, tendo sido encontrados 20 gramas de cocaína e cerca de 100 comprimidos de ecstasy, cetamina e MDMA.

O volume de drogas encontradas na posse da atriz e no apartamento que alugou na plataforma Airbnb levam as autoridades belgas a acreditar que Imanuelle tinha intenção de as vender.

A atriz justificou, através do advogado, que as grandes quantidades de droga encontradas no apartamento faziam parte da preparação para um papel que ia fazer num programa de televisão. O advogado explicou que Imanuelle queria perceber como era vender drogas num festival. O nome do programa de televisão em causa nunca foi nomeado.

"Ela percebe agora que foi uma ideia estúpida", disse o advogado, à imprensa belga. "Esperamos que o juiz acredite na história", acrescentou.

A atriz vai ser presente a tribunal na sexta-feira, por suspeita de tráfico de droga e posse de substâncias psicotrópicas.