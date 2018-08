Atriz de "Twin Peaks" Pamela Gidley morreu aos 52 anos

30 Abril 2018 às 17:52 Facebook

Twitter

A atriz norte-americana Pamela Gidley, conhecida por interpretar o papel de Teresa Banks, a vítima de homicídio em "Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer", morreu aos 52 anos.

Morreu "pacificamente" em casa, em Seabrook, New Hampshire, no dia 16 de abril, revela o obituário divulgado pela família no domingo.

A causa da morte não foi revelada, acrescenta a BBC, que noticiou a morte da atriz.

Pamela Gidley, ex-modelo, chegou a ser considerada a "rapariga mais bonita do mundo" pela Agência Wilhelmina Modeling, em 1985.

Começou a representar um ano mais tarde, contracenando com Josh Brolin e com a futura coprotagonista de "Twin Peaks" Sherilyn Fenn, em "Thrashin'".

Num tributo publicado na rede social Instagram, Brolin recordou "memórias incríveis e inocentes" de Gidley.

"Era uma pessoa irascível e verdadeiramente divertida", acrescentou.

Nascida em Methuen, Massachusetts, Pamela Gidley estudou no Conservatório Stella Adler, em Nova Iorque, antes de se mudar para Los Angeles.

O papel como a jovem problemática Teresa Banks, em 1992, "Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer", do realizador David Lynch, mostrou a sua transformação.

Em 2016, durante uma entrevista sobre Twin Peaks, Gidley contou que Lynch a abordou pessoalmente para fazer aquele papel, apesar de, na altura, ela estar a filmar "The Crew", nas Caraíbas.

"Ele ofereceu-me aquele papel, mas havia ali um conflito de interesses", disse, acrescentando que David Lynch queria tanto que ela ficasse com o papel que garantiu ao outro filme que pagaria todas as viagens e seguros.

"Eu ia literalmente das Bahamas para Seattle, de Seattle para as Bahamas, praticamente a cada dez dias. Para mim era tipo 'Wow, queres-me assim tanto? Não consigo imaginar ninguém a querer-me tanto".

Gidley apareceu na televisão e em filmes, incluindo no clássico de culto de ficção científica "Cherry 2000" e na série dramática da CBS "Angel Street".

A última vez que apareceu no cinema foi em 2005, no filme independente "Cake Boy".