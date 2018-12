Atriz de "Uma Família Muito Moderna" fez dois transplantes de rim

JN Hoje às 11:59, atualizado às 12:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A atriz Sarah Hyland, de 28 anos, revelou ter feito um segundo transplante de rim, depois de o primeiro órgão que recebeu do pai ter sido rejeitado pelo seu organismo.

A revelação é feita pela atriz da série "Uma Família Muito Moderna" numa entrevista à revista "Self".

Sarah Hyland explica que o seu organismo rejeitou um rim doado pelo pai quando tinha 21 anos mas, felizmente, o seu irmão era compatível para ser doador do órgão.

"Passei toda a vida a sentir-me um fardo", confessou a atriz de 28 anos.

Na entrevista divulgada na segunda-feira, Sarah Hyland explica que foi sujeita a múltiplas cirurgias e que a sua batalha contra uma displasia renal a fez sentir que "falhou".

"Quando um membro da tua família te dá uma segunda hipótese na vida, e isso falha, parece que foste tu que falhaste. Não foi [falha minha]. Mas pareceu [que sim]", explicou, segundo declarações citadas pela BBC.

"Durante muito tempo pensei no suicídio, pois não queria falhar com o meu irmão como tinha falhado com o meu pai", admitiu.

"Estou a recuperar. Estou muito feliz com a minha vida", concluiu.

Após a publicação da entrevista, Sarah Hyland divulgou uma mensagem nas redes sociais na esperança que outros se possam identificar com o seu caso e "sintam que não estão sozinhos".

"Espero que os sortudos que não têm de passar por isto aprendam alguma coisa e parem um pouco para dar valor à sua saúde", escreveu.