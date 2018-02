Ontem às 19:08 Facebook

A atriz brasileira Glória Menezes foi internada de urgência, na terça-feira, num hospital de Copacabana, no Brasil, devido a uma infeção respiratória.

Segundo noticiou o site G1, da Globo, o quadro clínico da artista é estável.

Glória Menezes é uma das atrizes mais conhecidas do Brasil. No currículo, além dos filmes, minisséries e peças de teatro, conta com 38 novelas. A última, "Totalmente Demais", foi exibida em 2015.