Grávida de gémeos e contrariando as últimas famosas que foram mães de rapazes, Helena Costa já sabe que vai ter "duas meninas".

"Estou radiante! Quando soube caiu-me uma lágrima de felicidade, saber que está tudo bem, foi um alívio e uma descarga emocional gigante!", partilhou a atriz no Instagram. As bebés são fruto do casamento com o empresário Frederico Formigal. Helena está na 18.ª semana de gestação.