Atriz Helena Costa surpreende ao revelar que é uma mulher casada

Sem anúncio público e numa cerimónia discreta pelo registo civil. Foi assim o casamento da atriz Helena Costa com o empresário Frederico Formigal a 23 de julho do ano passado, agora anunciado pela própria no seu blogue.

"Fui pedida em casamento depois de namorarmos um ano. Casamos em julho passado pelo registo civil", escreveu Helena, acrescentando que "pela Igreja também faz parte dos planos", embora ainda não haja data para esse outro passo.



Isto porque "queremos fazer com tempo e saborear cada etapa porque como vocês sabem (quem me segue) através dos stories e partilhas no Instagram neste momento estamos a acabar as obras da casa nova", explicou.



A ex-moranguita sublinhou ainda que o marido "não é figura pública e quer continuar assim no anonimato". Respeitando essa vontade, Helena Costa nunca se mostrou ao lado de Frederico Formigal, o empresário com negócios na área da restauração de quem adoptou o apelido após o casamento.



Mostrando-se com o solitário que sela o compromisso no dedo anelar da mão esquerda, reconheceu-se "bastante satisfeita, feliz e aliviada por partilhar" a novidade com os seguidores.