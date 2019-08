Atriz Mara Prates vai ser mãe pela primeira vez

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:23 Facebook

Mara Prates está grávida pela primeira vez. A atriz está a transbordar de felicidade e anunciou a boa-nova nas redes sociais. Após terem oficializado a sua relação amorosa em setembro do ano passado, Mara Prates e o marido, Diogo Lopes, anunciaram publicamente que o seu agregado familiar vai aumentar. “O nosso amor cresceu ainda mais e agora passámos a ser três! Esperamos ansiosamente por ti principezinho”, pode ler-se na descrição de uma fotografia em que aparece o casal abraçado. View this post on Instagram O nosso amor cresceu ainda mais e agora passámos a ser três! Esperamos ansiosamente por ti […]