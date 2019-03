Atriz Sofia Arruda está grávida e mostra a ecografia aos fãs

Sara Oliveira Hoje às 13:11 Facebook

Aos 30 anos, a atriz que se celebrizou na série televisiva "Super Pai" espera o primeiro filho, fruto do casamento com David Amaro. Sofia Arruda partilhou a novidade nas redes sociais.

"Fizemos questão de guardar estes primeiros meses só para nós e para a família, mas estamos muito felizes por anunciar que vamos aumentar a família este verão", escreveu Sofia Arruda no Instagram.

Feliz, a atriz partilhou ainda uma imagem na companhia do marido, na qual se destaca a ecografia que o casal agarra com as mãos.

Sofia Arruda e o fisioterapeuta casaram-se em maio de 2018 e o nascimento do bebé está previsto para o pico do verão.