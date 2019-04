Aurea aposta como atriz em nova novela

Sara Oliveira Hoje às 19:30 Facebook

Depois de ter aparecido por duas vezes em "Alma e coração", como cantora, Aurea prepara-se para confirmar talento como atriz na próxima novela da SIC.

Em "Flor de sal", vai ter um papel fixo e viverá uma história de amor com a personagem de Pedro Sousa. A sua participação deverá durar até meio da história, depois de lutar para fazer vingar a paixão, num contexto que a relaciona aos incêndios que atingiram a Zona Centro do país em 2017.

O novo desafio surge na vida de Aurea, de 31 anos, quando está também apaixonada na vida real. O eleito é o modelo Ricardo Oliveira, que ficou conhecido depois de ter namorado com a atriz Sara Prata. Curiosamente, também se estreou na representação, mas em "Vidas opostas", projeto da SIC distinguido, em Las Vegas, com medalha de bronze no New York Festivals.

Formada em Teatro pela Universidade de Évora, Aurea filmou recentemente uma curta-metragem, "A escritora", ao lado de nomes como Dalila Carmo ou Afonso Pimentel.

A ação de "Flor de sal" passar-se-á entre Leiria e Caldas da Rainha e as gravações arrancam a 15 de abril. A rua junto à Colónia Balnear da Cáritas, na praia do Pedrógão, é um dos locais escolhidos.