Aurea: "Estava com medo de voltar à representação"

Atriz, cantora e jurada vive em três frentes: na novela "Nazaré" (SIC), no programa "The voice" (RTP1) e nos concertos ao vivo.

É uma mulher dos "mil ofícios". Celebrizada como cantora, mas com formação em Teatro, na Universidade de Évora, Aurea regressou às novelas, desta vez com um papel fixo, depois de uma participação em nome próprio em "Alma e coração" (SIC).

Em "Nazaré", outra produção do canal de Paço de Arcos, a jovem de Santiago do Cacém é "Patrícia", uma mulher que vai ajudar as vítimas dos incêndios, andando numa carrinha solidária e que acaba por se envolver com "Matias" (Pedro Sousa).

A minha personagem na novela da SIC faz parte de um grupo solidário que anda numa carrinha a ajudar vítimas de incêndios

Mas voltar à ficção não foi fácil, ainda para mais para uma artista conotada só com o meio musical, embora ainda tenha integrado o elenco da curta-metragem "A escritora", o que não faz dela uma estreante na representação.

"A minha formação é em Teatro, fui estudar para a Universidade de Évora e acabei por deixar o curso no último ano para me dedicar à música. Passei os últimos nove anos a cantar e tinha algum medo de voltar à representação", confessa, em exclusivo ao JN, para se justificar: "Respeito muito os atores, porque não é um trabalho fácil e exige muita dedicação e preparação. Estava cheia de medo de voltar, mas fui incentivada pelos meus amigos e pelos meus colegas e decidi atirar-me para a frente".

Aurea admite que "pode vir aí uma nova carreira", até porque "está tudo a correr bem, está a ser um ano superpositivo e ainda vem aí muita coisa até ao final do ano".

Domingos no canal público

À margem da novela, cujas gravações já terminaram, a artista continua com os espetáculos ao vivo e volta a integrar o painel de mentores do programa "The voice Portugal", que se estreia a 13 de outubro e estará no ar aos domingos à noite, na RTP1, agora com duas novas caras: António Zambujo e Diogo Piçarra.

"O "The voice" vai estar a bombar. Recebemos bem os dois mentores, damo-nos lindamente e eles têm características diferentes dos anteriores jurados. O próprio programa não vai ser igual e houve logo uma ótima dinâmica", assegura Aurea

A apresentação do "talent show" da RTP1 ficou marcada pelo novo visual da cantora de grandes êxitos como "Scratch my back", se bem que em "Nazaré" apareça com cabelos longos e rebeldes.

"Gosto de mudanças, já passei por muitas cores de cabelo e vários cortes. Este era o único que ainda não tinha feito. Já andava a namorá-lo há algum tempo e foi só ganhar coragem para o fazer e... bora lá", diz.