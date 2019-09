Aurea muda de visual para o “The Voice Portugal”

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:38 Facebook

Aurea decidiu mudar o seu look para a nova edição do concurso televisivo “The Voice Portugal”, transmitido pela RTP. Veja resultado… Com o anúncio da nova temporada do formato produzido pela estação pública, a cantora transformou radicalmente o seu visual. Para esta mudança, a intérprete escolheu o espaço Lúcia Piloto Cabeleireiros. Optando por um corte Faux Hawk, a cantora aclarou também a cor de cabelo para um louro platinado Blondme, ficando com um tom personalizado icónico e ousado. “A Aurea é a personificação da mulher moderna, que gosta de estar a par das tendências e com um estilo próprio e […]